بينها امطار متفرقة.. حالة الطقس في العراق للايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " طقس اليوم الاثنين صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، وصحو الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية مع ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع المناطق مقارنة باليوم السابق، حيث تسجل العاصمة بغداد 11 درجة مئوية صغرى ، و 29 عظمى".واضافت، ان "الاجواء تستمر على ذات النحو يوم الثلاثاء بجميع المناطق مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اذ تسجل تصل درجة الحرارة الصغرى في بغداد 14 درجة والعظمى 32".وتابعت ان "المنطقة الوسطى سوف تشهد يوم الخميس المقبل امطارا متفرقة مع ارتفاع درجات الحرارة".