تعرف على توقعات الطقس في العراق

وذكرت الهيئة في تقريرها الذي تابعته السومرية نيوز، ان "الطقس في عموم مناطق البلاد لهذا اليوم سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، فيما يكون طقس الغد صحو مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائم جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة في المنطقة الجنوبية، في حين يكون طقس المنطقة الشمالية غائم الى غائم جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا في اقسامها الشمالية".وتسجل درجة الحرارة الصغرى اليوم في بغداد 11 والعظمى 28 ، وتنخفض بشكل طفيف يوم غد الثلاثاء لتكون الصغرى 10 درجات والعظمى 27 .