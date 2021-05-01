ابرز ما سيشهده طقس العراق خلال الاسبوع الجاري

وذكرت هيأة الانواء الجوية في تقريرها والذي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "طقس اليوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا الى غائم وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا مع سقوط زخات مطر خفيفة ومتفرقة".واشار التقرير الى ان "درجات الحرارة الصغرى المسجلة هذا اليوم في العاصمة بغداد 23 والعظمى 37، في حين ستخفض غدا الاحد لتسجل الصغرى 21 درجة مئوية والعظمى 36 درجة".واضاف ان "حالة الطقس يوم غد في جميع المناطق ستكون مشابهة لليوم السابق".