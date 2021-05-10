بالفيديو: المراقبون الجويون يعترضون على مطالب التعاقد مع شركة اجنبية لاداء مهامهم

بعد اكثر من دورة تدريبية اعدت خلالها كوادر ملاحة جوية عراقية اخذت على عاتقها اداء مهامها دون تدخلات او مساعدة من جهات خارجية، برزت مؤخرا مطالبات من قبل بعض الجهات بضرورة التعاقد مع شركة اجنبية بواقع عقد لا تقل مدته عن الخمسة عشر عاما.ويحذر المراقبون الجويون المحتجون هنا من تداعيات اصرار بعض الجهات على التعاقد مع شركة اجنبية لاداء مهامهم لما له من مخاطر امنية على الاجواء العراقية يضاف لها من قد ينتج عن ذلك من خسائر مادية على شكل مبالغ ستصرف للشركة التي سيتم التعاقد معها.ولجأ المراقبون الجويون الى الاحتجاج في محاولة منهم لايصال صوتهم للجهات الحكومية المعنية لعلها تتخذ اجراءات سريعة للحد من هذه التدخلات.