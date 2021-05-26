الربيع يغادر طقس البلاد.. ورياح الصيف الحارة تدخل الاجواء

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في تقرير تلقته "السومرية نيوز" انه، اعتبارآ من بداية الاسبوع المقبل متوقع بدأ موسم رياح البوارح في البلاد والتي سوف تستمر بالنشاط لغاية منتصف شهر تموز المقبل.والبوارح هي عبارة عن رياح شمالية غربية جافة حارة مرهقة نشطة مثيرة للغبار (الاتربة) تؤثر على كافة انحاء البلاد وخصوصا مناطق وسط وجنوب البلاد اضافة الى تزامن تأثيرها مع دول الجور مثل(الكويت وقطر والبحرين) وفي اغلب الاوقات تتجاوز سرعة هبات رياح البوارح 55كم في الساعة وربما تتجاوز سرعة هبات الرياح 75كم في بعض الاحيان ولاسيما في مدن جنوبي وشرق البلا.اما سبب نشاط رياح البوارح هو نتيجة لتشكل منظومة من الضغط الجوي المرتفع سطحيا في مناطق شرق البحر المتوسط في حين يحدث انخفاض شديد في الضغط الجوي السطحي في منطقة الجزيرة العربية حيث يتشكل المنخفض الحراري السطحي العربي او مايطلق عليه بالمنخفض الحراري الهندي الموسمي في تلك المنطقة وبالتالي تتسبب هذه المنظومات الجوية السطحية بأنحدار الرياح من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض حيث تشكل البلاد منطقة من الضغط الجوي المنخفض الشديد وبالتالي تكون البلاد في مرمى رياح البوارح والتي تشتد قوتها في مناطق وسط وجنوب البلاد.