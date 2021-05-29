Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الشمس تعانق العراق في الصيف الحالي وتمنحه حرارة وجفاف

أخبار الطقس

2021-05-29 | 03:56
الشمس تعانق العراق في الصيف الحالي وتمنحه حرارة وجفاف
2,346 مشاهدة

توقع خبراء الطقس والانواء الجوية حالة موسم الصيف المقبل في البلاد والذي يبدأ فلكيا قبل نهاية شهر حزيران القادم.

وأوضح المتنبئ الجوي علي الموسوي في تقرير تلقته السومرية نيوز" توقعات الموسم بالقول: يبدأ فصل الصيف مناخيا بداية شهر حزيران المقبل اما فلكيا فيبدأ يوم 6/21 من شهر حزيران المقبل وهو موعد الانقلاب الصيفي وفي نفس الوقت هو موعد انتهاء فصل الربيع فلكيا وبشكل عام ينتهي فصل الصيف فلكيا 9/22 .
اما بالنسبة الى موسم الامطار متوقع ان ينتهي بشكل رسمي مع بداية شهر حزيران المقبل ويعد موسم الامطار الحالي من اكثر المواسم شحة بهطول الامطار مقارنة مع السنوات القليلة الماضية خصوصا مدن وسط البلاد اذ لم تشهد اي حالات جوية مطرية معتبرة بأستثناء حالتين او ثلاث ونحن قد ذكرنا في نشراتنا الموسمية السابقة بأن موسم الامطار المقبل سوف يكون ذو امطار اقل من المعدل السنوي العام وعلى اثر هذا الموسم المطري الضعيف قد سبب مشاكل عديدة منها خسائر مادية كبيرة للمزارعين والفلاحين وانخفاض مستوى مياه نهري دجلة والفرات.
توقعات فصل الصيف تشير اخر الخرائط الجوية الصادرة من مراكز المناخ العالمية الاختصاصية الى ان الصيف المقبل من السنة الجارية 2021 سوف يكون حار وجاف ومرهق حيث سيكون ذو درجات حرارة حول الى اعلى من معدلاته السنوية في كافة انحاء البلاد وطوال فترة اشهر الصيف ولكن من المتوقع ان يكون شهر تموز واب اشد حرارة من شهر حزيران وايلول وعلى اثر ذلك ستكون موجات الحر واردة خصوصا خلال شهرين تموز واب ومن الاسباب الهامة التي سوف تسبب بأشتداد حرارة الصيف المقبل هو شحة موسم الامطار الحالي والتي تسبب من ناحية اخرى اثارة الغبار محليا وموجات الغبار بأدنى نشاط على الرياح السطحية بسبب جفاف التربة ومن ناحية اخرى لايتوقع وجود فرص لهطول الامطار خلال فصل الصيف المقبل.

اما عن اسباب حرارة فصل الصيف الشديدة وحدوث موجات الحر هي لعدة اسباب اولا السبب الرئيسي لارتفاع الحرارة صيفاً هو ميلان محور دوران الأرض حول نفسها في فصل الصيف يكون محورها مائلاً في اتجاه الشمس وبالتالي يكون نصف الكرة الشمالي مواجهاً لها فتسقط أشعتها بزاوية شبه عمودية وتصل إلى الأرض مباشرة فتكون أشد حرارة اما السبب الثاني هوة سيطرة المرتفع الجوي الشبه المداري في طبقات الجو العليا حيث يتسبب في ضغط الهواء و تكدسه بالقرب من سطح الأرض فيقوم بامتصاص الحرارة التي تعكسها القشرة الأرضية و يمنع خروجها للفضاء بالتالي ترتفع درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة ويبدأ تأثير هذا المرتفع مع بداية فصل الصيف فلكيا..اضافة الى تأثير المنخفض الحراري السطحي العربي او مايطلق عليه بالمنخفض الحراري السطحي الهندي الموسمي والذي يصل البلاد في بداية ومنتصف الشهر المقبل.

توضيحات وتنبيهات هامة
بالنسبة الى رياح البوارح متوقع ان تبدأ بداية الاسبوع المقبل(بداية شهر حزيران) وتستمر لغاية منتصف شهر تموز وتؤثر على كافة انحاء البلاد وقبل عدة ايام قد اوضحنا في منشور مفصل مسبقا حول رياح البوارح يمكنكم قراءة المنشور بمراجعة الصفحة

درجات الحرارة خلال فصل الصيف المقبل من الطبيعي ان تتجاوز حاجز 65 درجة مئوية تحت اشعة الشمس المباشرة لذلك ننصح من الان بعدم التعرض للأشعة الشمسية المباشرة خلال فترات الظهيرة وننصح بالاكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة.

عدم التصديق بما قد يشاع في المستقبل القريب في وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض المصطلحات التهويلية مثل (رياح البوارح النارية او موجات الحر التأريخية) لانها غير صحيحة وتبث الرعب في قلوب الناس.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:45 | 2021-05-29 05:45
05:41 | 2021-05-29 05:41
05:32 | 2021-05-29 05:32
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالفيديو: تشييع الفنان محمد ناجي &quot;هليل&quot; وتأثر الفنانين
30.34%
07:01 | 2021-05-27
بالفيديو: تشييع الفنان محمد ناجي "هليل" وتأثر الفنانين
07:01 | 2021-05-27
التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021
18.23%
08:47 | 2021-05-27
التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021
08:47 | 2021-05-27
التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي
14.97%
12:13 | 2021-05-28
التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي
12:13 | 2021-05-28
وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية
14.05%
15:01 | 2021-05-27
وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية
15:01 | 2021-05-27
باتصال مع ضابط.. امرأة تفتح شارعا مغلقا اثناء الحظر والحكومة تتدخل
11.4%
06:56 | 2021-05-28
باتصال مع ضابط.. امرأة تفتح شارعا مغلقا اثناء الحظر والحكومة تتدخل
06:56 | 2021-05-28
بالوثيقة.. تغييرات في وزارة الداخلية
11.01%
17:40 | 2021-05-27
بالوثيقة.. تغييرات في وزارة الداخلية
17:40 | 2021-05-27
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.