الشمس تعانق العراق في الصيف الحالي وتمنحه حرارة وجفاف

وأوضح المتنبئ الجوي علي الموسوي في تقرير تلقته السومرية نيوز" توقعات الموسم بالقول: يبدأ فصل الصيف مناخيا بداية شهر حزيران المقبل اما فلكيا فيبدأ يوم 6/21 من شهر حزيران المقبل وهو موعد الانقلاب الصيفي وفي نفس الوقت هو موعد انتهاء فصل الربيع فلكيا وبشكل عام ينتهي فصل الصيف فلكيا 9/22 .اما بالنسبة الى موسم الامطار متوقع ان ينتهي بشكل رسمي مع بداية شهر حزيران المقبل ويعد موسم الامطار الحالي من اكثر المواسم شحة بهطول الامطار مقارنة مع السنوات القليلة الماضية خصوصا مدن وسط البلاد اذ لم تشهد اي حالات جوية مطرية معتبرة بأستثناء حالتين او ثلاث ونحن قد ذكرنا في نشراتنا الموسمية السابقة بأن موسم الامطار المقبل سوف يكون ذو امطار اقل من المعدل السنوي العام وعلى اثر هذا الموسم المطري الضعيف قد سبب مشاكل عديدة منها خسائر مادية كبيرة للمزارعين والفلاحين وانخفاض مستوى مياه نهري دجلة والفرات.توقعات فصل الصيف تشير اخر الخرائط الجوية الصادرة من مراكز المناخ العالمية الاختصاصية الى ان الصيف المقبل من السنة الجارية 2021 سوف يكون حار وجاف ومرهق حيث سيكون ذو درجات حرارة حول الى اعلى من معدلاته السنوية في كافة انحاء البلاد وطوال فترة اشهر الصيف ولكن من المتوقع ان يكون شهر تموز واب اشد حرارة من شهر حزيران وايلول وعلى اثر ذلك ستكون موجات الحر واردة خصوصا خلال شهرين تموز واب ومن الاسباب الهامة التي سوف تسبب بأشتداد حرارة الصيف المقبل هو شحة موسم الامطار الحالي والتي تسبب من ناحية اخرى اثارة الغبار محليا وموجات الغبار بأدنى نشاط على الرياح السطحية بسبب جفاف التربة ومن ناحية اخرى لايتوقع وجود فرص لهطول الامطار خلال فصل الصيف المقبل.اما عن اسباب حرارة فصل الصيف الشديدة وحدوث موجات الحر هي لعدة اسباب اولا السبب الرئيسي لارتفاع الحرارة صيفاً هو ميلان محور دوران الأرض حول نفسها في فصل الصيف يكون محورها مائلاً في اتجاه الشمس وبالتالي يكون نصف الكرة الشمالي مواجهاً لها فتسقط أشعتها بزاوية شبه عمودية وتصل إلى الأرض مباشرة فتكون أشد حرارة اما السبب الثاني هوة سيطرة المرتفع الجوي الشبه المداري في طبقات الجو العليا حيث يتسبب في ضغط الهواء و تكدسه بالقرب من سطح الأرض فيقوم بامتصاص الحرارة التي تعكسها القشرة الأرضية و يمنع خروجها للفضاء بالتالي ترتفع درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة ويبدأ تأثير هذا المرتفع مع بداية فصل الصيف فلكيا..اضافة الى تأثير المنخفض الحراري السطحي العربي او مايطلق عليه بالمنخفض الحراري السطحي الهندي الموسمي والذي يصل البلاد في بداية ومنتصف الشهر المقبل.بالنسبة الى رياح البوارح متوقع ان تبدأ بداية الاسبوع المقبل(بداية شهر حزيران) وتستمر لغاية منتصف شهر تموز وتؤثر على كافة انحاء البلاد وقبل عدة ايام قد اوضحنا في منشور مفصل مسبقا حول رياح البوارح يمكنكم قراءة المنشور بمراجعة الصفحةدرجات الحرارة خلال فصل الصيف المقبل من الطبيعي ان تتجاوز حاجز 65 درجة مئوية تحت اشعة الشمس المباشرة لذلك ننصح من الان بعدم التعرض للأشعة الشمسية المباشرة خلال فترات الظهيرة وننصح بالاكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة.عدم التصديق بما قد يشاع في المستقبل القريب في وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض المصطلحات التهويلية مثل (رياح البوارح النارية او موجات الحر التأريخية) لانها غير صحيحة وتبث الرعب في قلوب الناس.