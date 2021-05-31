منازلة بين الربيع والصيف تنتهي بتسجيل الاخير درجات حرارة خمسينية

ونشر عطيه تقريرا على صفحته بموقع “فيسبوك” تابعته السومرية نيوز" اشار الى أن “البلاد تتأثر بموجة حارة نهاية الأسبوع الجاري تصل فيها درجات الحرارة في المدن الجنوبية 50 مئوية وتنخفض قليلاً في المدن الأخرى”.عطية أوضح أن “البوارح” هي رياح موسمية، تهب عند بداية موسم الصيف من الاتجاه الشمالي الغربي، وتكون شديدة الجفاف وتنشط في حزيران، وهي تتسبب بإثارة الغبار والأتربة نهاراً.وتصل سرعة هذه الرياح أحياناً إلى أكثر من 55 كيلو متراً بالساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية بالحالات الشديدة.وأشار عطيه إلى أن هذه الرياح ستسيطر على مناطق وسط وجنوب العراق والكويت، وشمال شرق السعودية، وتصل حتى الإمارات.