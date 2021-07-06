ارتفاع بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في البلاد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن"الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً حاراً في جميع المناطق، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة"، مبينة أن "الرياح في المنطقة الشمالية ستكون جنوبية غربية معتدلة السرعة (10-20)كم/ س، ومدى الرؤية (8-10)كم، أما في المنطقة الجنوبية فستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/ س، ومدى الرؤية (6-8)كم، وفي المنطقة الوسطى ستكون متغيرة الاتجاه".

وأضاف أن"الطقس ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً حاراً جداً في المناطق كافة، مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة"، مشيراً الى أن "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20)كم/ س ،ومدى الرؤية (8-10)كم".

وأشار الى أن "الطقس ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً حاراً جداً في المناطق كافة، ولا تغير في درجات الحرارة"، موضحاً أن "الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (30-40)كم/ س مسببة تصاعد الغبار، أما في المنطقة الشمالية فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20)كم/ س ،ومدى الرؤية (8-10)كم".

وأوضح أن "الطقس ليوم السبت المقبل سيكون صحواً حاراً جداً في المناطق كافة"، لافتاً الى أن "الرياح في المنطقتين الشمالية والوسطى ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (10-20)كم/ س ،ومدى الرؤية (8-10)، أما في المنطقة الجنوبية فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/ س مسببة الغبار ،ومدى الرؤية (5-7) كم".