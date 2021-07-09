تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس في العراق خلال الايام المقبلة

وبحسب بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، فإن "الطقس لهذا اليوم الجمعة في عموم المناطق سيكون صحواً، وتسجل العاصمة بغداد 46 درجة مئوية في حين تصل درجات الحرارة في البصرة وذي قار الى الـ 50 درجة.وأضاف أن "درجات الحرارة ليوم السبت مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 – 20 )، فيما سيكون الطقس في المناطق الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار إلى أن "الطقس خلال يوم الأحد في جميع المناطق سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ولا تغير في درجات الحرارة".ولفت البيان الى أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحواً بجميع المناطق ولا تغيير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".