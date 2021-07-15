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ارتفاع بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق
أخبار الطقس
2021-07-15 | 04:34
المصدر:
السومرية نيوز
4,011 مشاهدة
أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة ابتداءً من غدٍ.
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