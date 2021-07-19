بالجداول.. تعرف على حالة الطقس للايام المقبلة

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس في البلاد.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس لليوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا حارا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة"، لافتا الى ان "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً".

وأضافت، أن "الطقس ليومي الثلاثاء والأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا حارا جدا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة"، مشيرة الى أن "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية صحوا حارا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".

وأشارت الهيأة إلى أن "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية صحواً مع انخفاض قليل في درجات الحرارة".

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