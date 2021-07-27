الانواء الجوية: 3 محافظات ستسجل غدا نصف درجة الغليان

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز إن "الطقس ليوم الثلاثاء في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً وحارا، ودرجات الحرارة مرتفعة قليلاً، حيث ستسجل بغداد وكربلاء المقدسة وديالى والناصرية 51 درجة، فيما ستسجل محافظات البصرة والديوانية وواسط 52 درجة".

وأضافت، أن "الطقس ليومي الاربعاء والخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض بضعة درجات، حيث ستكون درجة الحرارة في بغداد 48 درجة مئوية فيما ستسجل محافظات واسط والديوانية والبصرة 50 درجة مئوية".

وأشارت الهيأة إلى أن "طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحواً وحارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

ونشرت الهيأة جدولاً بدرجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء وتفاصيل حالة الطقس في البلاد.