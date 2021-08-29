طقس الأيام الأربعة المقبلة.. انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من نهاية آب

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا حارا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت، أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا حارا في عموم العراق، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".وأشارت الهيئة الى، ان "طقس الاربعاء المقل سيكون صحوا حارا في عموم المناطق، ولا تغير في درجات الحرارة".ولفتت الى، أن "طقس الخميس، المقبل سيشهد ظهور بعض الغيةم فيما سيكون صحوا، ولا تغير في درجات الحرارة".