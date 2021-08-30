طقس الأيام الأربعة المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقة الشمالية سيكون صحواً، ولاتغيّر في درجات الحرارة ، إذ ستسجل درجات الحرارة في بغداد 46 درجة ، فيما ستسجل محافظات النجف الاشرف والقادسية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة 49 درجة مئوية، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً"، مبيناً أن "طقس المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأضاف البيان أن "طقس الأربعاء المقبل، سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً"، مشيراً الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس سيكون صحواً، ولا تغيّر في درجات الحرارة".



ولفت إلى أن "طقس الجمعة سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".