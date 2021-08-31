حالة الطقس في عموم العراق خلال اليومين المقبلين

وذكرت الهيأة في تقريرها اليومي والذي ورد للسومرية نيوز، ان "طقس الاربعاء سيكون صحوا حارا في جميع مناطق البلاد واليراح شمالية غربية، وتسجل ادنى درجات حرارة عظمى في دهوك والسليمانية عند 43 درجة ، بينما تسجل محافظة ذي قار اعلى درجة عند 48 درجة ، اما العاصمة بغداد فسوف تسجل 47 درجة مئوية".واضافت ان "طقس الخميس سيكون صحوا في عموم المناطق والرياح شمالية غربية، مع استمرار عدم تغير درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، وانخفاضها في المنطقتين الجنوبية والشمالية".