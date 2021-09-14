الحرارة تصل إلى 43 درجة.. تعرف على حالة الطقس في البلاد للايام المقبلة

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيأة ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، وستكون درجات الحرارة في بغداد 40 درجة مئوية، فيما ستكون درجات الحرارة في محافظتي البصرة وميسان 43 درجة مئوية".

وأضاف أن "الطقس ليوم الخميس سيكون صحواً، ولا تغيير في درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً ،ولا تغير في درجات الحرارة، في المناطق الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

ولفت إلى أن "الطقس يوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المناطق الوسطى والشمالية،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".