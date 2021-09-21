الأنواء الجوية تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة في العراق

رجحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة أن "الطقس ليوم غد الاربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجة الحرارة ليوم غد في بغداد 40 مئوية وفي ميسان 43 مئوية امام محافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة فستسجل درجة حرارة 42 مئوية".

واوضح، ان "الطقس ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع، ان "الطقس ليوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً"، موضحا ان "الطقس ليوم السبت المقبل، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاربعاء وحالة الطقس للاسبوع الحالي.