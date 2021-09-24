العراق يسجل انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة في عموم مناطقه

اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن توقعات حالة الطقس في عموم العراق، مشيرة الى تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بجميع المناطق.