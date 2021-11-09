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نهاية الأسبوع الجاري.. موجة من الأمطار والثلوج تجتاح إقليم كوردستان

أخبار الطقس

2021-11-09 | 05:38
نهاية الأسبوع الجاري.. موجة من الأمطار والثلوج تجتاح إقليم كوردستان
1,027 مشاهدة

توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة في مراكز المدن إضافة إلى احتمالية تساقط الثلوج في المناطق الجبلية نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت المديرية في تقرير حول أوضاع الطقس، إن "مساء يوم الخميس الموافق 11 - 11 - 2021 ستتغير سماء المناطق الجبلية من غائم جزئي إلى غائم كلي مع هطول للأمطار في تلك المناطق في حدود محافظات الإقليم كافة خاصة أربيل والسليمانية"، مشيرا إلى إمكانية تساقط الثلوج في المناطق الجبلية التي تزيد ارتفاعها عن 2200 م فوق سطح البحر".
 
واشارت إلى إحتمالية هطول الأمطار في مناطق مختلفة في حدود محافظتي السليمانية، وأربيل صباح يوم الجمعة الموافق 12 - 11 - 2021.
 
وبحسب تقرير الأنواء الجوية فإن حالة تأثير عدم استقرار الطقس على أجزاء من منطقتنا تتلاشى تماما بعد ظهر يوم الجمعة، وستتغير السماء إلى صافية وغائمة جزئيا، وستبقى في المناطق الجبلية شبه غائمة.
 
وفي وقت سابق، توقع المتنبئ الجوي آراس جبار، تساقط الثلوج في المناطق الجبلية بإقليم كوردستان منتصف الشهر الحالي.
 
وقال جبار في بيان: "هنالك احتمالية كبيرة بتساقط أول موجة من الثلوج في المناطق الجبلية بإقليم كوردستان مع انخفاض درجات الحرارة في الأيام من 17 إلى 24 من شهر تشرين الثاني الجاري".
 
وأشار إلى أن الموجة غير محددة المدة ولا موعد بدايتها أو نهايتها. كما لفت إلى احتمالية أن تسبق موجة من الأمطار، مجيء موجة الثلوج في إقليم كوردستان
وشهد إقليم كوردستان، وخاصة محافظة أربيل، مطلع الأسبوع الماضي، تساقط كميات كبيرة من الأمطار ما أدى إلى حدوث فيضانات تسببت بتضرر 561 منزلاً.

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