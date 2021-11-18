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الأنواء الجوية: أمطار شديدة بداية 2022

أخبار الطقس

2021-11-18 | 05:02
الأنواء الجوية: أمطار شديدة بداية 2022
5,497 مشاهدة

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تحول كميات الامطار الهاطلة من خفيفة او متوسطة خلال الشهرين المقبلين الى شديدة في بداية العام المقبل.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، انه "وفقا لاخر تحديثات الهيئة بشأن الطقس ومتابعة خرائط العالم من قبل العاملين في قسم التنبؤ الجوي، فأن كميات الامطار الهاطلة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول ستكون خفيفة الى متوسطة، اما الاشهر الثلاثة الاولى من العام المقبل ستتحول من غزيرة الى شديدة".
 
واوضح ان "الهيئة تعمل وفق معايير المنظمة العالمية للارصاد الجوية، وارتباطها بالمراكز المناخية منها المركز الاوروبي والاميركي"، مضيفا ان "المنظومات الضغطية الجوية دائما تتحرك خلال فصل الشتاء".
 
ولفت الى ان "الهيئة تعمل دائما على اعطاء التحذيرات الاستباقية بايام قليلة في حالة وجود امطار غزيرة او سيول الى جميع المؤسسات المعنية كالموارد المائية والدفاع المدني والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة".
 
وبين انه "تم تشكيل خلية للازمة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تضم في عضويتها الانواء الجوية، والموارد المائية والزراعة والدفاع المدني والعمليات المشتركة، لديها خطط مدروسة لجميع الظواهر الطبيعية التي تحصل في البلاد".

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