أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. حالة الطقس في البلاد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس للأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوب بتساقط امطار خفيفة ولا تغير في درجات الحرارة، اما المنطقة الجنوبية سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خاصة في اقسامها الشرقية، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الاحد في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة ،بينما سيكون غائماً جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفية في المنطقة الشمالية،ولا تغير في درجة الحرارة،في حين سيكون غائماً جزئياً في الاقسام الشرقية منها مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا في المنطقة الجنوبية،أما درجات الحرارة فسترفع قليلاً ".

وأشار الى أن " الطقس ليوم الاثنين سيكون غائماً جزئي الى غائم مع تساقط امطار في جميع انحاء البلاد ، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

ولفت الى أن " الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط امطار في اماكن متعددة ،أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".