أمطار من الجنوب الى الشمال.. طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مصحوب بتساقط أمطار تكون رعدية احياناً مع تساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".وأضاف، أنَّ "الطقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مصحوب بتساقط أمطار تكون أكثر غزارة في الأقسام الشرقية منها ورعدية احياناً مع تساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية ويتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".واشار البيان الى، أن "طقس يوم الخميس المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخّات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها، كما يتشكل الضباب صباحاً ،لا يلبث أن يزول تدريجياً، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".ولفت الى أن "طقس يوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في الاقسام الغربية منها كما يتشكل الضباب صباحاً،لكنه يزول تدريجياً، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب صباحاً، ولا يمكث طويلاً ، في حين سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، ولا تغير فيها عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".