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عواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال أيام العيد

أخبار الطقس

2022-04-30 | 03:48
عواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال أيام العيد
8,775 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، ورد للسومرية نيوز، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ويتحول خلال الليل الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس فيها سيكون صحواً ويتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل يوم أمس".
 
وأضاف البيان أن "طقس يوم غد الاحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تتحول تدريجيا وابتداءً من الأقسام الغربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومدى الرؤية (8-6) كم وفي الغبار (2-3) كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000متر، أما الطقس في المنطقة الشمالية فسيكون غائماً جزئياً وأحيانا يكون غائما مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4)، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا وابتداءً من الأقسام الغربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-3) كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000متر".
 
وأشار إلى، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً وفي الأقسام الشرقية يكون غائما مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا ويتحول الطقس تدريجيا الى صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".
 
وأوضح، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وأحيانا يكون غائما، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة وتتحول تدريجيا بعد الظهر وابتداءً من الأقسام الغربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد غبارخفيف، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (4-6) كم، أما المنطقة الشمالية فإن الطقس فيها سيكون غائماً جزئياً وأحيانا يكون غائما مع تساقط امطار في الاقسام الجنوبية منها تكون رعدية أحيانا ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ومدى الرؤية (6-8) كم، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا بعد الظهر الي جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد غبار خفيف ، ومدى الرؤية (8-6) كم وفي الغبار (4-6) كم".
 
ولفت إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الاربعاء المقبل ستكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم وتصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول تدريجيا الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وتنشط احيانا الى، ومدى الرؤية (5-7) كم وفي الغبار (1-3) كم وفي العواصف الترابية أقل من 1000متر، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً وأحيانا يكون غائما مع تساقط أمطار خلال الليل خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تنشط في بعض الاماكن مسببة تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية، ومدى الرؤية (5-7) كم وفي الغبار (1-3) كم وفي العواصف الترابية أقل من 1000 متر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحيانا يكون غائما ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول تدريجيا الى شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية، ومدى الرؤية (5-7) كم وفي الغبار (2-4) كم وفي العواصف الترابية أقل من 1000 متر".

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