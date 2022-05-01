الغبار يعود مجدداً.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق خلال أيام عيد الفطر

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن "طقس المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً يتحول تدريجياً إلى مغبر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح ستتسبب بتصاعد الغبار، وكذلك الحال سيكون في المنطقة الجنوبية".وأشارت إلى أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".أدناه جداول الهيئة وتوقعاتها للأيام المقبلة: