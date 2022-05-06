الأنواء الجوية تتوقع عودة العواصف الترابية اليوم لأجواء العراق وتحدد موعداً لانتهائها

السومرية نيوز- بغداد



توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، حالة الطقس في عموم محافظات العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن العواصف الترابية ستعود اليوم للعراق، وتنتهي يوم الأحد المقبل.



ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن طقس المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيشهد عودة الغبار، والعواصف الترابية.



وأضافت، أن الغبار يستمر لغاية يوم غد السبت، بينما سيعود الطقس صحواً خلال يوم الأحد المقبل، وما بعده، في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية. أدناه صور الهيئة كاملة:

