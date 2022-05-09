الأنواء الجوية تحدد موعداً قريباً لعودة الغبار: يستمر لأربعة أيام!

وذكرت الهيئة في مجموعة جداول وردت لـ السومرية نيوز، أن "الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً إلى غائم جزئي، مع فرصة لتساقط الأمطار".وأضافت، أن "طقس يوم غد الثلاثاء، وما بعده الأربعاء، سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، وبعض المناطق منها تشهد نشاطاً للرياح، ليتسبب بتصاعد الغبار فيها".أدناه توقعات الهيئة كاملةً: