الأنواء الجوية: عودة جديدة للعواصف الترابية في هذا الموعد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية الجمعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً، يتحول الى مغبر في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في الاقسام الجبلية منها تكون رعدية احياناً ،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الجمعة سيكون مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".

ولفت البيان الى أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".