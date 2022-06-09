طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة: تصاعد الغبار وتفاوت بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول الى مغبر في اقسامها الشمالية بعد الظهر، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع غبار خفيف في بعض الاماكن، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً، ولاتغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأوضح، أن "الطقس ليوم الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".ولفت الى أن "طقس يوم الأثنين المقبل سيكون صحواً مغبراً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ومغبراً خاصة في الأقسام الغربية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".