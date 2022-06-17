موجة حر جديدة.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لأربعة أيام مقبلة

السومرية نيوز- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق لليوم والأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها اليوم واليومين المقبلين.
وأوضحت جداول الهيئة، التي وردت للسومرية نيوز، أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيشهد تصاعداً بدرجات الحرارة، وتصاعد الغبار سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية".
وأشارت توقعات الهيئة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر لغاية يوم غد السبت والأحد المقبل، في المناطق الثلاث المذكورة آنفا.
أدناه توقعات الهيئة كاملة: