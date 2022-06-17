موجة حر جديدة.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لأربعة أيام مقبلة

وأوضحت جداول الهيئة، التي وردت للسومرية نيوز، أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيشهد تصاعداً بدرجات الحرارة، وتصاعد الغبار سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأشارت توقعات الهيئة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر لغاية يوم غد السبت والأحد المقبل، في المناطق الثلاث المذكورة آنفا.أدناه توقعات الهيئة كاملة: