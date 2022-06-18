ثلاث مدن عراقية ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة عالمياً

ووفق الجدول، فإن مدينة الفهود في عمان هي أعلى منطقة سجلت ارتفاعاً بدرجات الحرارة، وبالمرتبة الثانية منطقة "قرن علم" في دولة عمان أيضاً، بينما في المرتبة الثالثة جاءة منطقة صافي آباد دزفول في إيران، أما في المرتبة الرابعة جاءت مدينة حي الحسين في البصرة.ووفق الجدول، فإن منطقة مطار البصرة الدولي جاءت بالمرتبة الخامسة، بعد مدينة البهلاء في عمان التي احتلت المرتبة الرابعة.وحضرت في الجدول أيضاً، مدينة العمارة في محافظة ميسان.