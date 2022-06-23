الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق: درجات الحرارة ستنخفض في هذا الموعد

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول اطلعت عليها السومرية نيوز، فإن طقس المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً وطقس المنطقتين الجنوبية والشمالية سيكون مغبراً إلى صحو، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات.وأشارت إلى أن طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين.