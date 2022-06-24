العواصف الترابية تعود مجدداً.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق خلال 5 أيام

وفي جداول اطلعت عليها السومرية نيوز، ذكرت الهيئة أن "الطقس اليوم سيكون صحوا في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس".وأضافت الهيئة أن "الطقس سيشهد حدوث عواصف ترابية غداً السبت، ويوم الأحد يتحسن تدريجياً في بعض المناطق، مع وجود الغبار".أدناه توقعات الهيئة: