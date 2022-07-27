بعد قسوته عليهم.. تموز "يراضي" العراقيين بأمطار في هذا الموعد!

وذكر بيان للهيئة ورد للسومرية نيوز، أنَّ "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم"، مبينة، أن "الطقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشماليةوالرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10 -20) كم /س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية".وتابعت، أن "الطقس ليوم السبت في المنطقتين الشمالية والوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (8-10)كم"، مشيرة إلى أن " الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم".وأشارت الهيئة إلى أن "الطقس ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم /س، ومدى الرؤية (6-8) كم".