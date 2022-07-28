عودة ارتفاع الحرارة.. حالة الطقس للأيام الـ4 المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "يوم غد الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم السابق في المنطقة الوسطى، أما في المنطقة الشمالية فستكون مقاربة لليوم السابق، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضاف، أن "الحالة الجوية ليوم السبت سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار إلى أن "طقس الاحد القادم سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، فيما سترتفع قليلا في المناطق الجنوبية".وأوضح البيان، أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين ستكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المناطق الشمالية والوسطى، فيما سترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".