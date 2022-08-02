"ثلاثاء ساخن".. متنبئ يحدد موعد انتهاء الموجة الحارة في العراق

السومرية نيوز - محليات



تشير التنبؤات الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المناطق الجنوبية من البلاد ستسجل درجات خمسينية بدءاً من يوم غد الأربعاء، وتأثر مناطق الوسط بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ظهر اليوم.







وأضاف الأسدي، "ينصح بعدم التعرض لإشعاع الشمس لفترات طويلة خصوصاً فترة الظهيرة خلال تأثير موجة الحر". وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته السومرية نيوز، إن "درجات الحرارة ظهر اليوم الثلاثاء سترتفع في المناطق الوسطى وتسجل 50 درجة مئوية الأيام المقبلة، وسيشمل الارتفاع مناطق الجنوب بدءاً من الأربعاء وتستمر موجة الحر ودرجات الحرارة الخمسينية حتى الإثنين القادم حسب تحديث خرائط الطقس".وأضاف الأسدي، "ينصح بعدم التعرض لإشعاع الشمس لفترات طويلة خصوصاً فترة الظهيرة خلال تأثير موجة الحر".