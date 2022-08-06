انخفاض درجات الحرارة.. الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحالة الجوية للبلاد لليوم السبت في المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل يوم أمس، أما في المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً وحاراً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".وأضاف البيان أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس في المنطقتي الوسطى والجنوبية صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضح أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الثلاثاء القادم في المنطقتين الوسطى والشمالية الطقس فيها سيكون صحواً، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".ولفت بيان هيئة الانواء إلى أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".