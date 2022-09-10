طقس العراق.. أيلول يتخلى عن درجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهئية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس لهذا اليوم السبت في جميع مناطق البلاد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس "، مبيناً أن "درجة الحرارة العظمى ستسجل في بغداد وصلاح الدين 44، والسليمانية 35، وأربيل ودهوك 38، وكربلاء المقدسة وبابل 45 ، والنجف الأشرف وواسط والديوانية وميسان والبصرة 47 درجة".وأضافت أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، فيما سيكون الطقس يوم الاثنين صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت أن "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأشار البيان إلى أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".