طقس العراق.. الصيف يلفظ أنفاسه الأخيرة والغبار يعاود الزيارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان، أن "الطقس ليوم الثلاثاء، سيكون صحواً، بينما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار الى (30-20) كم/س مسببة تصاعد الغبار في جميع مناطق البلاد، فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأشار بيان الهيئة إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".