طقس العراق.. انخفاض درجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضافت أن "الطقس ليوم الخميس، سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وبينت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن ، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".