طقس أيلول يواصل تناقضاته.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والغبار يعاود الزيارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الجمعة، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".