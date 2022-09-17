"حرارة أربعينية".. الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حالة الطقس لهذا اليوم السبت، ستكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، أما في المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستسجل في بغداد وديالى والانبار وواسط وميسان والناصرية 40، وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل 41، والبصرة 42".وأضاف البيان، أن "غداً الاحد سيكون الطقس صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأوضح بيان الهيئة، أن "طقس الثلاثاء القادم في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والوسطى، وستنخفض درجات الحرارة عدة درجات في المنطقة الشمالية".