حالة الطقس.. العراق يودع درجات الحرارة والأمطار تبدأ مبكراً

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" طقس العراق لليوم الخميس في المنطقة الوسطى غائم جزئي مع تصاعد الغبار، اما درجات الحرارة فانها تنخفض قليلاً عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس المناطق الشمالية غائم جزئي وأحيانًا غائم مع تساقط زحات المطر تكون رعدية أحيانًا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا عن اليوم السابق".وأضافت، أن "المنطقة الجنوبية فان الطقس سيكون غائمًا جزئيا مع تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى أن" طقس يوم الجمعة للمناطق الوسطى فانه سيكون صحوًا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".وتابعت: "طقس المناطق الشمالية غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا عن اليوم السابق"، لافتة الى أن "المناطق الجنوبية سيكون طقسها غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".