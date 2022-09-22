بدءاً من الغد.. انخفاض الحرارة وتصاعد للغبار في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق ، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم السبت، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "الطقس ليوم الأحد، سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابعت أن "طقس يوم الأثنين المقبل، سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".