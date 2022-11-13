طقس العراق.. عودة هطول الأمطار بدءاً من الغد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من المتوقع أن تشهد البلاد تساقطاً جديدا للأمطار بدءاً من يوم غد الاثنين".وشهدت البلاد أمس السبت، أمطارا غزيرة تسببت بفيضان مختلف الطرق والدوائر الحكومية، قبل ان يوجه أمين بغداد بتفعيل العمل بخطوط ومحطات الطوارئ لتصريف المياه.وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: