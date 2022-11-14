طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية على أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر في بعض الأماكن تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية ابتداءاً من أقسامها الغربية، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، كما ستنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً خلال النهار، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".ولفتت الهيئة الى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم كما يتشكل الضباب في بعض الأماكن صباحاً ويزول تدريجياً خلال النهار، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب في بعض الأماكن صباحاً ويزول تدريجياً خلال النهار، وفي المنطقة الجنوبية سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض الأماكن يتحول تدريجياً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، ولا تغير فيها عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".