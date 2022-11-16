مع ترقب الأمطار.. الأنواء تعلن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر يتحول الى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً يتحول الى غائم جزئي ما عدا أقسامها الشرقية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً يتحول الى غائم جزئي ما عدا أقسامها الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت الى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".