بدءاً من اليوم.. موجات برد تضرب العراق ودعوات لتجهيز "الملابس الثقيلة"

وقال عطية في منشور على "فيسبوك" تابعته السومرية نيوز، إن "العراق سيشهد موجة باردة متوسطة الشدة تنخفض معها درجات الحرارة لاسيما في ساعات اخر الليل والصباح الباكر بدءاً من اليوم وتستمر لمنتصف الأسبوع".وأوضح، أن "بوادر الموجة بانت هذا اليوم باندفاع هواء بارد في وسط وشمال البلاد ويتجه نحو الجنوب"، داعيا إلى "تجهيز الملابس الثقيلة".