طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً يتحول تدريجياً إلى غائم جزئي وأحياناً غائماً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي وأحياناً غائماً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وبينت، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الغربية تكون رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".