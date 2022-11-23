الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية بدءاً من الغد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من المتوقع أن تشهد البلاد تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من يوم غد الخميس".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: