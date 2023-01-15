طقس الأسبوع الحالي.. أمطار مصحوبة بالضباب وارتفاع في درجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".ولفت الى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابع البيان، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".